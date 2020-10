En una sesión extraordinaria a realizarse este miércoles, a partir de las 14:00, los senadores analizarán la pérdida de investidura de Rodolfo Friedmann y Javier Zacarías Irún. De vuelta se menciona la falta de una reglamentación para concretar la expulsión.

El legislador cartista Antonio Barrios mencionó a la radio Universo y canal Gen que lo más probable que ocurra durante esta jornada es que no se traten ambos pedidos de expulsión y más bien sean postergados.

“El discurso que más suena es que van a esperar que salga la reglamentación y eso no creo que salga este año. Lo de la reglamentación es una excusa para no rechazar nomás. Lástima no pensaron en eso cuando expulsamos a seis senadores, sacamos a (Dionisio) Amarilla por un audio, a Oviedo Matto que tuvo que renunciar también por un audio. Es la mayoría que manda y vamos a tener que acatar”, cuestionó.

Zacarías Irún, Rodolfo Friedmann, Sixto Pereira y Fidel Zavala están en la mira de sus colegas tras los pedidos de pérdida de investidura en el Senado. Según sondeos, los dos primeros tendrían alta probabilidad de prosperar, el tercero está en veremos y el cuarto parece muy lejano.