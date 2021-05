El senador liberal, Enrique Salyn Buzarquis, manifestó que se espera que su colega Mirta Gusinky presente su renuncia al cargo tras el escándalo por la vacunación VIP. Sostuvo que de no ocurrir, habría números suficientes para votar y destituirla.

“Yo creo que la solución más práctica es que renuncie. Eso es lo más fácil. Me atrevería a decir que la gran mayoría en el Senado está esperando que renuncie”, comentó este lunes el senador liberal, Enrique Salyn Buzarquis, sobre el caso de Mirta Gusinky.

Buzarquis agregó que esta semana debe definirse la situación de Gusinky y añadió que en caso de votarse por su destitución, habría números suficientes para sacarla.

“Siendo senador de la República no se puede caer en esto. Lo que no corresponde, no corresponde”, agregó Buzarquis.

Asimismo, mencionó que también se debe revisar la la responsabilidad del Ministerio de Salud en este caso y en otros donde se dieron vacunaciones VIP.