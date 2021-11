“Es un todos contra todos y no se puede hacer un trabajo en equipo ni unificar los proyectos, otro motivo es el costo, porque muchos candidatos no tienen la capacidad de sostener su posición”, reconoció González en comunicación con la 730 AM.

Como ejemplo citó lo acontecido en las últimas municipales, donde según sus datos, muchos liberales no pudieron sostener sus posiciones iniciales en las respectivas listas.

Reconoció que el PLRA perdió muchos escaños en la Junta, debido a que el sistema abierto impide la fusión de proyectos e ideas.

El proyecto que modifica el artículo 258 de la ley 6.318/19 que establece el Código Electoral Paraguayo e incorpora el sistema de listas cerradas, desbloqueadas y de representación proporcional para cargos pluripersonales, permitirá el regreso al viejo sistema, fue presentador cuatro senadores liberales: Abel González, Hermelinda Alvarenga de Ortega, Octavio Schatp y José “Pakova” Ledesma,

Sin embargo la legisladora Alvarenga de Ortega revió su postura y finalmente solicitó ayer el retiro de su firma de dicho proyecto, ante el unánime rechazo que despertó en la ciudadanía.