López Delvalle percibe mensualmente un total de G. 16.504.990, provenientes de las arcas del Estado. En el área de la salud su salario es de G. 11.850.000. Sin embargo, la profesional también figura en la nómina de funcionarios docentes del Ministerio de Educación y Ciencias, con un salario mensual de G. 4.654.990 correspondiente a dos rubros. Juntando ambos sueldos, al año se alza con G. 198.059.880.

La supuesta planillera aparece con el cargo de orientadora en los turnos tarde y noche del Colegio Nacional Luis Alberto del Paraná, de la ciudad de Altos, donde debería cumplir una carga horaria total de 40 horas semanales, la misma cantidad que en la III Región Sanitaria.

Haciendo un cálculo rápido, la doctora y docente, cuyo número de matrícula no figura en la planilla, debería cumplir en total 80 horas de trabajo en la semana, que deberán ser distribuidas en cinco días hábiles, arrojando como resultado 16 horas de trabajo al día.

Un fuerte cuestionamiento surge con respecto a esto, ya que la carga horaria que debe cumplir como jefa en la Región de Atención Primaria de la Salud se extiende desde las 07:00 hasta las 15:00. Para no fallar en ninguna de las dos instituciones públicas, la mujer debe ingresar al centro educativo a las 16:00 y trabajar de manera continua hasta la medianoche. Esta es la única forma de cumplir con el horario y así justificar la remuneración recibida cada mes.

López Delvalle negó las acusaciones en su contra y a modo de justificación de su salario dijo que el puesto que ocupa en la institución educativa no es el de docente, sino más bien es un cargo administrativo. Lo peculiar del caso es que la planilla del MEC dice lo contrario.

“No es así, no figuro como docente, yo tengo un cargo administrativo en función de técnico, que es como médico. Es un rubro que existió siempre y voy ahí después de mi trabajo, horario tarde y noche. No se concursó y me dieron para ir”, dijo la doctora en comunicación con La Nación Digital.

En cuanto a las funciones que supuestamente realiza en el colegio Luis Alberto del Paraná, se limitó a decir que asiste de tarde y noche, pero que debía fijarse en su planilla para confirmar con exactitud cuál es su horario de trabajo en la mencionada institución.

¿DIRECTORA IRREGULAR?

Según una fuente que por seguridad prefirió resguardar sus datos personales, Natalia López ejerce el cargo de directora hace ya un par de meses, pero lo habría hecho de manera irregular, ya que recién el pasado 9 de noviembre salió la resolución por la cual la nombraban en el mencionado cargo.

Según manifestaron, en el momento en que ejercía el cargo irregularmente la doctora debía estar atendiendo pacientes en una unidad de salud familiar en Cordillera, a los que abandonó para asumir la jefatura a la cual ni siquiera la habían confirmado. La denuncia sobre este caso ya habría sido formulada en el portal anticorrupción, pero hasta hoy día no se tuvo ninguna respuesta al respecto.