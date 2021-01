El asesor político de la Presidencia, Daniel Centurión, cree que no hay elementos fácticos para reprochar a Juan Villamayor su participación en el preacuerdo con PDVSA. Avisó que Mario Abdo no lo cambiará por caprichos de nadie y menos si el motivo es la simple soberbia del jefe de Gabinete.

Daniel Centurión y aparentemente nadie de los asesores del Ejecutivo recomendó el cambio de Juan Ernesto Villamayor, o al menos ninguno admitió haberlo hecho.

Para Centurión, el preacuerdo con PDVSA era muy conveniente para nuestro país y destacó que en gobiernos anteriores nunca existió una conversación con una ventaja superior a la estipulada en este documento.

Reconoció que en el Partido Colorado tiene que existir un consenso, pero de ninguna manera el sometimiento al capricho de nadie, de ninguna persona en particular y de ningún sector político.

“El presidente de ninguna manera está entregado a ningún sector político, como principio vamos a seguir apostando a la unidad, pero eso no va a influir sobre las atribuciones del presidente de decidir o no la continuidad de sus colaboradores”, advirtió Centurión en conversación con la 730 AM.

Opinó que no es fácil llevar un proceso de unidad cuando se sientan posturas muy personalistas que contaminan las conversaciones, simplemente por la querencia o no de alguien.

Respecto a la soberbia que se le cuestiona a Villamayor, Centurión respondió que para utilizar este elemento como causal de despido o remoción, entonces habrá que elevar la soberbia a delito en el Código Penal.

El asesor asegura que Villamayor "hizo lo que tenía que hacer", pero que su único error fue no haber dado publicidad a ese preacuerdo.