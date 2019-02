En plena plenaria de Colorado Añetete en Ciudad del Este, desarrollada ayer miércoles para analizar las candidaturas a intendente, los dirigentes aprovecharon para reclamar la falta de trabajo.

“Queremos trabajo los dirigentes que estamos acá. Hágale llegar (el pedido) al presidente ”, dijo uno de los presentes. “¿Nosotros no tenemos posibilidad? Hay estudiantes y profesionales que se merecen”, acotó.

Así también los presentes reclamaron al gobernador de Alto Paraná y alto referente del movimiento Colorado Añetete, Roberto González Vaesken, la falta de cargos en las binacionales.

Consultado sobre esto, el senador colorado Enrique Riera manifestó a la 970 AM que el clientelismo no es la solución. “Es lo que nos llevó a la llanura en el 2008”, porque las reglas del juego cambiaron ya que antes no había concurso ni control social, que ahora se acentuó mediante el uso de las redes sociales en Internet.

“Nos informaron que los cinco referentes más importantes de cada región fueron incorporados a Yacyretá, generando la molestia a aquellos que no les tocó. Se trata de ingratos a los que se acomodaron y se molestan con los beneficiados y reaccionan de manera adversa”, consideró.

El sistema prebendario no da buenos resultados y por lo tanto debe ser desterrado de la nucleación política, de acuerdo a su percepción. “Con dolor y tristeza, me da vergüenza representar a un partido que se desvinculó de la clase popular y vive en su termo con su camionetaza, sus cupos, pagando a la novia de los perros”, esgrimió.