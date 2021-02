Eduardo Nakayama comentó al canal GEN que oficializó su precandidatura por su movimiento Renovación Azul y resaltó que está tratando de llegar a un consenso dentro del partido político para luego buscar alianzas fuera del mismo.

En ese sentido, el empresario e historiador aclaró que no es candidato del sector llanista, pese a que sus principales dirigentes ya manifestaron públicamente gustarle la figura de Nakayama. “Yo no soy candidato de un sector u otro. Yo recibo muchas adhesiones y apoyos, me reuní con todos los sectores del partido”, agregó.

No obstante, el precandidato comentó que a nivel partidario se ha inscripto una alianza con el PDP en Asunción.

Por otra parte se menciona que Guillermo Willy Cortés mantendría aún el respaldo del presidente del PLRA e imputado por hechos de corrupción, Efraín Alegre.