“Quiero pedir disculpas a la ciudadanía, a toda la gente que agredí con mis comentarios, a mi familia, a mis compañeros del Senado, a mis compañeros del Jurado y a mis colegas en general”, manifestó al inicio de la conferencia el senador colorado y titular del JEM, Enrique Bacchetta.

“Quiero asumir mi error, porque cuando escribí esas expresiones, me traicionó mi corazón”, subrayó.

Dijo que muchos de sus colegas abogados le explicaron la situación del diputado Quintana y que se puso en el lugar de un “compañero de causa”. “Cuando vi sus expresiones, me tocaron el corazón”, indicó.

Añadió que como abogado, tiene la teoría de que se presume la inocencia de una persona hasta que se demuestre lo contrario y que se equivocó en poner la palabra ‘injustamente’ en el tuit que desató las polémicas y las críticas.

Bacchetta señaló que siempre respaldó el trabajo de la fiscal Lorena Ledesma, por eso que lo primero que hizo fue pedirle disculpas y se apartó de todos los expedientes relacionados a la funcionaria del Ministerio Público.

Al ser consultado sobre una eventual renuncia al Jurado, Bacchetta explicó que no puede apartarse de lo gremial, político ni de lo jurídico. Pero, que evaluará todas las situaciones.

“Cuando una persona pasa por esto, tiene que contener a su familia. No he tomado una decisión al respecto, pero asumo mi equivocación”, subrayó el legislador colorado.

Lamentó además que los escraches en su contra en estos días fueron muy violentos y afectaron a su familia. “Yo no soy un ladrón, yo no he cometido lo mismo que cometieron otros”, refirió.

Por último, aseguró que no habló del tema con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ya que es un tema personal y no compete al mandatario.