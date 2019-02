Los concejales opositores recurrieron al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para poder invalidar la designación de Celso “Kelembu” Miranda como intendente esteño. Hoy se prevé una movilización convocada por la oposición, en coincidencia con el tratamiento en Diputados de la destitución o no de Sandra McLeod, cuya renuncia ya fue aceptada por los ediles.

Ciudad del Este vive horas turbulentas, tras la intervención del municipio y la reciente sesión de la Junta Municipal en la que resultó electo el concejal Celso “Kelembu” Miranda como intendente, situación que no es acompañada por el bloque opositor del cual el nuevo jefe comunal salió para aliarse con los zacariistas.

A tempranas horas de este jueves ya inició una movilización en CDE convocada por los opositores, atendiendo que este jueves la Cámara de Diputados se reúne a partir de las 09:00 en sesión extraordinaria para tratar como único punto del orden del día el dictamen de la intervención realizada a la Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo de la exintendenta Sandra McLeod, cuya renuncia fue aceptada por la mayoría de los concejales.

Ante la crisis de quién es el verdadero intendente de CDE, el concejal Herminio Corvalán, quien forma parte del bloque que rechaza a Kelembu, anunció que este jueves presentarán una acción de nulidad y medida cautelar ante la Justicia Electoral, para que esta invalide la designación del nuevo jefe comunal.

“El que funge de intendente tiene que ir preso con todos los concejales, porque ha cometido varios atropellos. No podemos seguir permitiendo esta clase de maniobras políticas. En la democracia se elige mediante el voto, pero en la dictadura era así. (…) No vamos a parar hasta que se solucionen las injusticias en el municipio de Ciudad del Este”, remarcó en charla con la radio 970 AM.

Respecto a la movilización ciudadana, el edil esteño dijo estar en desacuerdo que se generen hechos de violencia o amenazas a los sectores que no se quieran acoplar a la medida de protesta contra Kelembu como intendente y a favor de la destitución de McLeod.

Corvalán prometió que no se perjudicará a terceros y garantizó una movilización pacífica de la familia esteña.

Ayer, Miranda envió una nota al Ministerio Público, donde advierte sobre posibles actos violentos durante la movilización de hoy. Hizo especial hincapié en una serie de amenazas por medios radiales y hasta redes sociales contra comerciantes de la zona a quienes se les exige que no abran sus tiendas durante el jueves.