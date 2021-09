El analista político Horacio Galeano Perrone indicó que a su parecer Estados Unidos no permitirá en este momento la interrupción del proceso democrático en el Brasil. Ayer el presidente Jair Bolsonaro convocó marchas con motivo del Día de la Independencia y amenazó al Tribunal Supremo, que abrió investigaciones contra él y su entorno.

En entrevista con el canal Gen y radio Universo, el analista político Horacio Galeano Perrone realizó un lectura a la situación política y social del vecino país Brasil, donde ayer se vivió una jornada bastante tensa por las marchas tanto a favor como en contra del presidente Jair Bolsonaro.

“Es una situación difícil la del Brasil y por sobre todo por su presidente que tiene características especiales. Brasil tiene una situación complicada, no se recuperó en el aspecto económico, tiene un Partido de los Trabajadores (PT) intacto y Bolsonaro es un oficial, militar, con su temperamento. Si la Fuerza Armada le acompaña, Bolsonaro hará la ruptura, pero no creo que le acompañe sin un visto bueno de los EEUU y el Comando Sur, los militares no se manejarán por Bolsonaro”, dijo.

Perrone mencionó que hasta el momento se desconoce cuál es la estrategia que tendrá Estados Unidos para América de Sur luego de lo que pasó en Afganistán. En esta región se dan los siguientes casos: hay problemas en Perú y Chile, la izquierda retoma el poder en Bolivia, Venezuela sigue caótica y Nicaragua también está en lo mismo.

A su parecer la oposición debe mantenerse en las calles, porque las multitudes amenazan cuando están en la vía pública. “Las calles se van a mantener pero no por mucho tiempo. Es una amenaza muy seria para el Gobierno de Bolsonaro”, agregó.

Destacó que con Lula Da Silva en Brasil e incluso Fernando Lugo en Paraguay pudo constatarse que la izquierda no se constituyó en un problema para la clase burguesa porque los grandes industriales estuvieron muy cómodos durante sus gobiernos. Por ello indicó que el PT no es una amenaza a los intereses en la región.

“Brasil es la fuerza más importante militar y económicamente de América Latina, le propusieron intervenir Venezuela, pero ni Donald Trump en EEUU se animó intervenir Venezuela porque iba a constituir un caos para toda América Latina”, argumentó.

“EEUU no permitirá en este momento y los militares brasileños tienen experiencia en esto. Hay actitud de mucha prudencia, tiene problemas con Rusia y China, por lo que no puede estar preocupado por lo que pasa con Bolsonaro”, puntualizó.

En plena caída de popularidad y enfrentado al Supremo Tribunal Federal (STF) desde hace semanas, Bolsonaro convocó marchas con motivo del Día de la Independencia: por la mañana arengó a sus partidarios en Brasilia, antes de viajar por la tarde a Sao Paulo, donde según la policía reunió a 125.000 personas.

Sus críticas, sin fundamento, hicieron que el STF y la justicia electoral abrieran investigaciones en su contra, algo que inflamó aún más la retórica del mandatario.

En Sao Paulo, la ciudad más poblada del país, también se desarrolló una manifestación opositora bajo el lema "Fuera Bolsonaro", que según la policía reunió a 25.000 personas.

Las movilizaciones y los posibles episodios de violencia han acaparado el debate público en Brasil, inclusive con alertas para evitar algo similar a la invasión en enero pasado del Capitolio de Estados Unidos por partidarios del entonces presidente Donald Trump.