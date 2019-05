El legislador Silvio Ovelar manifestó a la 970 AM que no corresponde sacar la investidura a su colega liberal Salyn Buzarquis, independientemente a la argumentación hecha por su colega Enrique Riera, porque no se configuró el tráfico de influencias.

Así también, el titular del Congreso aseguró que desde su punto de vista no ameritaba sacar al político colorado Víctor Bogado, situación que sí se concretó días atrás.

Ovelar lamentó que en el Senado se generó una ruptura porque se violentaron los principios básicos de convivencia. “Empezamos a transgredir las normas cuando no le dejamos jurar a los senadores electos, el caso de Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos. Luego pasamos a un proceso donde tomamos posiciones de acuerdo a las editoriales de los medios de comunicación, impugnamos a uno y salvamos a otro”, dijo.

Insistió que existe una agenda instalada de parte de los medios de prensa y consideró que estos tienen la fuerza en medio de la era de la posverdad (donde se instan mentiras en los discursos).

“La cámara que debía ser más racional, tuvo un golpe tremendo cuando su propio integrante dinamita las bases, como lo hizo Paraguayo Cubas, cuestionando de manera irracional todos los procedimientos reglamentarios del Senado, con un fuerte apoyo mediático. Lamentablemente los muchachos cambian de posición de acuerdo a los titulares”, puntualizó.