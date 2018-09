“No estamos preocupados porque no existe (pruebas), hay muchas cosas que se desvirtúan, mienten, mucha prensa inclusive no dice la verdad y decidí decirle a la gente lo que es real, lo que es verdad, Yo estoy muy tranquilo y la gente está en su derecho constitucional de manifestarse y por eso no estoy enojado”, expresó Portillo.

El mismo convocó a una reunión de prensa en su casa del barrio Don Bosco de Ciudad del Este pasado el mediodía de este sábado, para sentar postura sobre el escrache que se le viene.

“Si hay necesidad estoy para enfrentar cualquier situación”, disparó el controvertido legislador liberal, al tiempo que aseguró que no va a renunciar a su banca parlamentaria.

Seguidores de Portillo exhibieron un cartel que decía “Gente de Asunción, dejen de molestar a nuestro diputado”, con el afán de llevar la discusión sobre el tema como un problema de regionalismo y no de tráfico de influencia, de lo que se le acusa. .