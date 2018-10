En conversación con periodistas, la senadora había criticado la actitud de Cubas, por sus reiteradas ausencias en reuniones de comisión que, dicho en otros términos, implica no hacer el trabajo que le corresponde.

“Que se deje de joder esta vieja, porque le voy a tirar un helicóptero por la cabeza. Le voy a agarrar de a oreja a esa señora pelotuda, hasta ahora le estoy protegiendo pero desde hace dos o tres días me está jodiendo, me está rompiendo las bolas”, declaró como respuesta Cubas a la 730 AM.

La alusión al “helicóptero por la cabeza”, no tiene otra lectura que la de reflotar el caso que implica a Rafael Filizzola, marido de Desirée, y que se refiere a los tiempos en que el mismo era ministro del Interior y propugnó la compra de ese tipo de aeronaves para para la policía, con precios sobrefacturados.

Los “tapones” en alto de Cubas podría significar el rompimiento de la endeble alianza entre el polémico senador con agrupaciones opositoras con bancas en el Congreso.