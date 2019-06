POR LOURDES PINTOS

lourdes.pintos@gruponacion.com.py

La ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Carla Baci­galupo, aprobó la contrata­ción del hijo de la directora general de Recursos Huma­nos del Ministerio del Tra­bajo (MTESS), Noemí Rodrí­guez, aparentemente sin haber realizado el concurso correspondiente y obviando la Ley Nº 5.295, que prohíbe el nepotismo en la función pública.

Se trata de Juan José Recalde Rodríguez, quien ingresó a la institución a partir del 1 de febrero de este año (2019). Actual­mente, figura como auxi­liar administrativo de la asesoría jurídica del Sis­tema Nacional de Forma­ción y Capacitación Labo­ral (Sinafocal), institución dependiente del MTESS. Su salario mensual asciende a G. 6.000.000, a pesar de que el hijo de la directora no con­taría aún con un título uni­versitario que justifique el elevado monto percibido cada mes.

La contratación de Recalde fue a través de la Resolución ministerial Nº 1.134 y fue con­tratado por el objeto de gasto Nº 141 que no corresponde precisamente a profesionales universitarios, sino que a per­sonal técnico. El documento fue firmado por la misma ministra Carla Bacigalupo.

“CONCURSO INTERNO”

El equipo periodístico de La Nación se contactó con la directora de Talento Humano, Noemí Rodríguez, y madre del funcionario Juan José Recalde. Al consultarle acerca de los motivos por los cuales se aprobó la con­tratación sin concurso de su hijo, en la misma institución donde precisamente ella es la encargada de la contratación y desvinculación de los fun­cionarios, la mujer justificó diciendo que su hijo sí con­cursó pero que fue un “con­curso interno”.

Sin embargo, al cuestionarle que los concursos internos por lo general se hacen para pro­mociones del personal que ya forma parte de la institución, no así para nuevas contrataciones, además se le solicitó la fecha del concurso y la cantidad de postulantes, Rodríguez ya no brindó informaciones. Se jus­tificó diciendo que estaba via­jando y que la próxima semana en su oficina podría brindar más datos al respecto.

Tras las averiguaciones correspondientes en la página web de la Secretaría de la Función Pública (SFP), se pudo confirmar que efecti­vamente en lo que va de este año, el Ministerio del Trabajo no realizó ningún concurso. No está demás mencionar que todos los organismos y entidades estatales deben involucrar a la SFP en todos los concursos, si la misma no está involucrada, el concurso podría considerarse ilegal, excepto aquellas institucio­nes que están exentas, pero este no es el caso del Minis­terio del Trabajo.