Locuaz y acostumbrado a tomar posiciones sobre temas “calientes” relativas tanto dentro de la ANR como a la política nacional, Galaverna expresó que por ahora no iba a opinar sobre la división dentro de Añetete.

Consultado por la periodista de la 970 AM Francisca Pereira, sobre la alta tensión reinante en la facción oficialista, principalmente en torno al episodio Petta vs. Nancy Ovelar en el MEC (que acabó con la destitución de la hermana de la senadora Blanca Ovelar) Calé expresó que no quería emitir opinión alguna.

El parlamentario republicano, como se sabe, se anotó prematuramente como potencial candidato para pujar por la presidencia de la Junta de Gobierno, en el 2020.

Igual ambición expresó su colega senador Silvio Beto Ovelar, quien manifestó que su idea era pugnar por la presidencia republicana, y que no teme enfrentar “amistosamente” al influyente senador.

Si bien aún falta mucho para la compulsa interna que definirá la nueva directiva de la ANR, la decisión de ambos de lanzarse a la presidencia colorada, podría ser un punto de fricción. Y ello estaría condimentado con diferencias sobre temas como el caso Petta, los desaciertos de Abdo Benitez en nombramientos en entes estatales, así como el acercamiento del presidente de la República con la oposición, en desmedro a la paz colorada.