Silvio Ovelar reafirmó su intención de ser el próximo titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR). “Quiero ser presidente del Partido Colorado. Hasta ahí es donde puedo llegar, la Presidencia de la República está lejos para mí”, señaló el senador en conversación con Radio Ñandutí.

Sin embargo, el escollo que deberá pasar primeramente, es su colega y compañero de bancada, Juan Carlos ‘Cale’ Galaverna. En ese sentido, Ovelar recordó que ya compitieron hace unos meses y salió victorioso. “Ya tuvimos la primera pulseada por la Presidencia del Congreso, ahí yo le gané”, sostuvo.

Galaverna desde semanas atrás, viene mostrando también su intención de competir para la presidencia de la ANR, ya que según él, es uno de los deseos que le falta por cumplir en la arena política.

Calé había manifestado en el programa de Mina Feliciangeli por Noticias Paraguay, que antes de fin de año decidirá si se presenta o no, ya primeramente debe asegurar unos 3 millones de dólares para la campaña. “Si junto esa plata, me presento”, precisó.

Por parte del Movimiento Honor Colorado, todavía no hay señales de algún posible candidato. No obstante, en algunos discursos de Horacio Cartes, antes de dejar la Presidencia de la República, ya insinuó que su objetivo al no poder jurar como senador electo, sería ir por la Presidencia del Partido.