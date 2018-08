El senador Javier Zacarías Irún consideró que la gente tiene derecho a opinar, sin embargo, dijo que no se justifica ningún escrache en su contra, ya que no fue acusado por ningún estamento del Estado.

Ante la presunción de que podría ser el próximo en la lista de legisladores escrachados, Javier Zacarías Irún indicó que la gente puede opinar, pero dentro del marco del respeto.

“Gracias a Dios hasta hoy no fui imputado, no fui acusado por ningún estamento del Estado, no hay ningún pedido de desafuero que afecta a mi persona para que haya une escrache, cuando no hay motivo creo que no se justifica”, declaró Zacarías Irún.

Consideró que el hecho de que a alguien “no le guste su cara”, no representa un argumento para realizar una manifestación, pero que si llegara a ocurrir, él no tiene problemas.

En cuanto a su fortuna y los medios para justificarla, ironizó: “yo tengo una fortuna muy grande que es mi familia”. No obstante, aclaró que no posee “miles de millones” y se negó a ponerle cifras a su patrimonio, argumentando que todo eso figura en la Contraloría General de la República.

“Tengo un buen pasar económico, no puedo negar, gracias a Dios hace mucho tiempo venimos trabajando en cuestiones particulares, personales”, concluyó.

PROYECTO SOBRE LOS FUEROS

Por otro lado, Zacarías Irún anunció que presentará un proyecto para que no se tergiversen los fueros parlamentarios, los cuales benefician a la persona en sus funciones de legislador y no a los inmuebles o propiedad.

“Nosotros no somos ciudadanos de primera categoría, diferentes a las personas que transitan por la república, fueros no existen para los delitos comunes y no tenemos que hacerle perder tiempo a la justicia en una investigación”, aseguró.