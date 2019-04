La concejala municipal sostuvo que hace mucho tiempo viene insistiendo en que se mejore la salud pública y señaló que no le agradó la respuesta del mandamás.

“Este gobierno se anda paseando y solidarizándose con otros países, pero menos con las necesidades extremas de nuestro país. Eso le reclamamos y me respondió así”, lamentó Bartola Fernández en charla con Unicanal.

“Esto yo veía antes entre los escueleros cuando se tentaban, pero no de un presidente que responda ante la necesidad extrema de la ciudadanía”, dijo.

En entrevista con la 970 AM, la concejala indicó que el actual gobierno no pisa tierra y no posee la capacidad de interpretar las necesidades del pueblo.

Ayer, Marito Abdo respondió de manera tajante: “¿Vos me vas a echar? ¡Qué miedo tengo!!”, cuando fue cuestionado por Bartola Fernández.