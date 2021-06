“Este es un gobierno que prácticamente no esperamos nada de ellos, pero constantemente consiguen defraudarnos. Lo que hemos visto hoy es una muestra clara de aliarse con aquellos que no comparten principios y valores democráticos. No es una cuestión de derecha izquierda, sino de quienes creen en la democracia como modelo político y quienes no”, manifestó Santiago Peña, en entrevista con el programa Fuego Cruzado, del canal GEN.

Sostuvo que el presidente Mario Abdo se está aliando con el sector que quiere replicar modelos “nefastos” como el de Venezuela y Argentina, buscando legalizar las invasiones y poniendo en riesgo al sector productivo y la economía nacional. “Es tremendamente peligroso lo que quieren replicar en Paraguay y es importante ver a los riesgos que nos estamos enfrentando”, indicó.

“Estos ni siquiera tienen una ideología, tienen una ensalada en la cabeza, combinado con mucha delincuencia. Creo que hay mucha delincuencia e intereses personales detrás de este acuerdo”, agregó Peña.

Asimismo, expresó que el Gobierno y el presidente de la República tienen cero credibilidad y se demuestra con este tipo de acciones. “No hay absolutamente nada que pueda decir el presidente de la República que genere confianza y la gente pueda creerle”, subrayó.

Añadió que las señales que envía el gobierno son “malísimas, nefastas y totalmente de contramano” y que esta decisión que tomó el presidente de la República en aliarse con este sector, va a traer consecuencias económicas.