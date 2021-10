Mario Abdo Benítez es el responsable de la desaparición del movimiento Colorado Añetete, ya que no trabaja por mantener unida la estructura, a criterio del senador Juan Carlos Galaverna, uno de los pilares de esta nucleación, quien además cree que Abdo no será candidato a la Junta de la ANR, ya que no le interesa la cuestión partidaria y así lo vino demostrando desde que asumió el cargo.

En un sentido similar opinó Beto Ovelar, quien consultado sobre las declaraciones de Galaverna coincidió en que existe una desarticulación de Añetete hace un buen tiempo, y que esto se observa en las votaciones de proyectos en el Senado, donde ya no hay unanimidad en la bancada.

Sin embargo, consideró que la responsabilidad no es de Mario Abdo Benítez, y aclaró que su amistad con él se mantiene inalterable.

No obstante, lejos de abogar por la reconstrucción de Añetete, Ovelar habló de la necesidad de consolidar Concordia Colorada, de cara a lo que resta de este Gobierno y también con miras a las generales del 2023.

Además de los proyectos que ya no son acompañados con unanimidad en el Legislativo, otra muestra de división en Añetete es lo que sucede con Hugo Velázquez, quien tiene el apoyo de Abdo Benítez para su candidatura a las presidenciales, pero se desconoce de quién más.

Aparentemente el nombre “no prende” y dos de los pilares de Añetete, como Ovelar y Galaverna, confirmaron que no acompañarán a Velázquez, ya que con él, el Partido Colorado tendrá la derrota asegurada.