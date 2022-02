Fiel defensora de las mujeres, la exministra y exembajadora María José Argaña Mateu salió al paso de los ataques que viene sufriendo su congénere la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, a quien los sectores oficialistas y opositores buscan sacarla del cargo.

En ese sentido, Argaña refirió mediante su cuenta de Twitter que una de las luchas más significativas que tuvo durante su vida política, es que las mujeres deben tener siempre las mismas oportunidades de llegar a los más altos cargos, es un derecho universal y es democracia.

“En Paraguay la llegada de una mujer al mayor cargo de la Fiscalía, con la Dra. Sandra Quiñones Astigarraga, es un gran avance para todas las mujeres. Más allá de los resultados y los vaivenes políticos, mi voto de confianza será siempre para una mujer, nos merecemos más cargos”, refirió.

Sin embargo, lamentó que haya mujeres parlamentarias que hoy atacan por interés político de forma inmisericorde a la representante de tan alto cargo. Agregó que las mismas no la representan en absoluto.

Argaña Mateu, quien es precandidata a senadora por Honor Colorado pidió a la ciudadanía ver a quiénes votaremos para las próximas elecciones e instó a apostar por más mujeres en los espacios de decisión.

En entrevista con Hoy Digital, la precandidata a senadora por Honor Colorado ahondó que ve que detrás del discurso de género, de las luchas por las igualdades, hay un contra discurso, porque se ataca sin objetividad y se objeta a una mujer que le ha costado escalar en un cargo importante, refiriéndose a Quiñónez.

Argumentó que el discurso de quienes cuestionan a la fiscala general responde a favoritismos y a sectores políticos que buscan su conveniencia. Por ello le preocupa como mujer, ya que toda su vida trabajó para que las mujeres tengan iguales oportunidades.

“En medio de los vaivenes políticos, el voto de confianza será a una mujer. El cargo de la Fiscalía General, con la fiscal Sandra Quiñónez, es un gran avance para las mujeres, me consta que no le ha sido fácil, no es mi conocida ella, pero sigo su trayectoria y ha sido distinguida internacional. Esto que ocurre (su intento de juicio político) responde a un momento coyuntural de política”, refirió.

Argaña posee una amplia trayectoria en la administración pública, fue directora de Relaciones Internacionales del Ministerio de la Mujer y luego su ministra, además de dos veces embajadora, en Ecuador y en Portugal, respectivamente.