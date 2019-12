Excanciller nacional afirmó que se observa claramente en la resolución del Tribunal del Brasil que no existen presupuestos básicos que ameriten una medida extrema como la prisión preventiva.

El fallo del ministro rela­tor del Tribunal Supe­rior de Justicia del Bra­sil, Rogerio Schietti Cruz, que dejó el viernes 29 sin efecto la orden de prisión preventiva en contra de Horacio Cartes, es coincidente con la postura previa de destacados juristas del país como Euclides Ace­vedo, actual ministro del Inte­rior, y del abogado José Igna­cio González Macchi, sostuvo ayer el ex canciller Rubén Mel­garejo Lanzoni.

“El otro presupuesto para hacer posible el hábeas corpus es que no se visualiza el hecho de que pueda impedir la inves­tigación. No existiendo esos indicios de la autoría y ampa­rado en esa disposición que cita el código procesal penal del Brasil, eso da el sustento suficiente para revocar esta medida de prisión, que es una medida extrema. Este parecer coincide con la posición previa de dos juristas, quienes antes de conocerse este fallo adelan­taron su posición. Me refiero al doctor Euclides Acevedo y al doctor José Ignacio González Macchi. Entonces, nosotros también damos una continui­dad a un análisis criterioso y firme con respecto a la inter­pretación. Es una opinión jurídica al respecto”, subrayó el doctor en Derecho Público a La Nación.

“En el fallo del Tribunal (Supe­rior de Justicia del Brasil), que revoca la posición (pedido de prisión preventiva) sobre la base de los argumentos de la defensa planteada en forma escrita, se observa claramente que no existen los presupues­tos básicos que ameriten una medida extrema como la pri­sión”, explicó.

“Dando seguimiento a la opinión vertida por el ministro del Interior, Euclides Acevedo, quien sostuvo que no aguantaba un mínimo análisis jurídico (el pedido de prisión preventiva), así como la del profesor doc­tor José González Macchi, quien había hecho referen­cias a que no ameritaba una restricción, la realidad hoy es que al acceder a una copia de la resolución del Tribunal Superior de Justicia del Bra­sil, en la opinión del ministro Rogerio Schietti Cruz, esta­blece la revocación de esta medida que había tomado el juez con respecto a la priva­ción extrema de la libertad a través de una orden de pri­sión”, explicó. ­­Asimismo, añadió que “en la resolución se menciona que la ayuda monetaria para costear los gastos jurídicos no consti­tuye un indicio racional de que una persona forma parte de una organización criminal, o sea, es un indicador de la opi­nión del magistrado en el con­siderando”.

El ex canciller nacional y ase­sor en Asuntos Internaciona­les del Ministerio del Interior manifestó además que “la naturaleza excepcional jurí­dica debe tener un mérito suficiente o, como acá le lla­mamos, se debe subsumir la causa a una expectativa de pena. Es claro al manifes­tar en su resolución que las indicaciones fácticas y jurídi­cas que justifiquen la prisión deben basarse en un principio de expectativa de la pena, que no es superior a cuatro años, por lo tanto no configura un crimen, sino un delito”.

“Desde el punto de vista del soporte en el argumento jurí­dico del porqué debe ser revo­cada la resolución de la orden de prisión preventiva, de la simple lectura de ese edicto, expresado en esa resolución, no se identifica un crimen en esta investigación conforme a la legislación brasileña”, dijo.

“NO TIENE CONSISTENCIA JURÍDICA”, ANTICIPÓ ACEVEDO

“Por lo que sabemos la mayoría de las personas que seguimos con aten­ción el proceso, evidente­mente no tiene ninguna consistencia jurídica, salvo que haya algo que nosotros no sepamos y esté muy oculto”, afirmó con anti­cipación el ministro Ace­vedo.

Añadió que “así como está, la verdad de las cosas, repito, que no aguanta el más mínimo análisis jurí­dico. Ahora, que haya alguna alimentación polí­tica en el Brasil o fuera del Brasil, eso es otra cosa, pero eso es entrar en el campo de la especulación; pero de momento no tiene ninguna consistencia jurí­dica”, remarcó.

Señaló además que “las consecuencias políticas de esto es una especie de tembladeral sin mayor sustento, y se cae en el fondo de la especulación que induce a una suerte de crispación social y la crispación política, que termina afectando la tranquilidad política y social de la República; y nosotros no nos podemos dar el lujo de ninguna inestabilidad sin sus­tento”, sentenció.

“NO BASTA CON REFERENCIAS MEDIÁTICAS O PEDIDO DE INTERPOL”

“Conociéndole al minis­tro Sergio Moro (Justicia, del Brasil), él debe estar colocando su impronta en todo lo que sea el Ministe­rio Público, Policía Federal e Investigación, que se carac­teriza por atacar primero y probar después. Es una impronta efectista causar una impresión prima facie y recién después ver si se puede probar o no. Eso es peligroso si lo trasladamos acá (en Paraguay)”.

El doctor agregó que “no basta con referencias mediáticas o pedido de Interpol para que se apli­que la restricción de la libertad en Paraguay por­que puede ser que el hecho en el otro lado sea delito, pero no en Paraguay. Por eso se debe investigar aquí”, aclaró.

“Una vez que se reúnen todos los requisitos para la difusión, se procede a la comunicación para la cap­tura en 194 países. La legis­lación paraguaya estipula que para la detención de una persona se necesita la orden escrita de la autori­dad competente (juez de Paraguay)”, explicó.