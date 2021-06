"Lastimosamente ayer me entregaron mi notificación de despedido, simplemente por negarme a operar a favor del candidato oficialista Daniel Centurión", dijo de manera tajante Manuel Royg en charla con la radio Universo y canal Gen.

El exfuncionario de la EBY es colorado y vota en la seccional número 12, que está bajo el feudo de los Samaniego. Sostuvo que era constantemente amenazado y presionado para operar a favor del elegido de Mario Abdo Benítez para Asunción.

“La dignidad no se compra, tengo dos tías en terapia, y otras que se salvaron del virus. Entonces yo con qué cara voy a acercarme a los vecinos y familiares a pedirles que voten por quien fue el asesor del presidente y que ahora tiene la caradurez de candidatarse a intendente”, arremetió.

El denunciante comentó que tras su negativa a ceder ante las pretensiones del equipo oficialista, primero le quitaron su privilegio de hacer guardia pasiva en la hidroeléctrica y que luego le convocaron a recursos humanos de Ayolas para informarle de su desvinculación. “Pregunté la razón laboral del despido y (el encargado) me dijo que no había, solo existía una resolución de una desvinculación de manera urgente”, reveló.

"Me golpea bastante quedarme sin trabajo, pero desde chico me enseñaron que la dignidad no se compra con dinero. Yo estuve dos años en carácter de tercerizado y como estuve entre los 10 mejores técnicos pasé a depender directamente de la EBY. Nos matamos trabajando de día y noche, no hubo palanca política para eso. Ahora con esto me quedo sorprendido en cómo actuaron y veré si puedo tomar alguna medida judicial, voy a asesorarme para eso. Estoy dolido pero no me arrepiento de mi decisión”, puntualizó.