El diputado Carlos Rejala criticó los cambios en el gabinete de Mario Abdo Benítez y aseguró que, en este gobierno, no se premia a los capaces, probos y honestos, sino a los traidores de la Patria. Dijo que el último cambio en el Ministerio de Industria le recordó la célebre frase “cambiar todo para que nada cambie”, en alusión término gatopardismo.

“Los supuestos cambios en el gabinete son en realidad una demostración de resistencia a generar cambios positivos en nuestro país. No hay cambios para una mejora estructural, no hay cambios para una ejecución de medidas de reactivación económica, no hay cambios para la rectificación de acciones obsoletas realizadas anteriormente. Solo hay cambios para que nada cambie”, criticó.

El legislador de Hagamos se preguntó cuál es el mensaje que está dando el gobierno nombrando y premiando, no solamente a políticos carentes de honorabilidad y confianza del pueblo, sino, a notorios traidores de la patria.

“Negociadores del acuerdo secreto de Itaipú, avaladores y cómplices del acta entreguista, calificados “pillos” y profesionales “peajeros”, forman parte de la primera línea del gobierno de Mario Abdo Benítez. La traición a la patria es premiada y la corrupción será perdonada, es el mensaje que nos da al pueblo. Si el presidente de la República no se rige por la ley de la ética y moral, nadie va a temer a la aplicación de las leyes en nuestro país”, indicó.

Dijo además que le “hierve la sangre” ante estos alevosos actos de injusticia. “Mi más severo rechazo al gatopardismo presidencial. Cambiar todo, para que nada cambie, una vil manera de desgastar la optimista palabra cambio, una trágica manera de anestesiar las buenas intenciones y acciones de los buenos paraguayos que todavía tienen esperanzas en nuestro país”, agregó.

Finalmente dijo que todo lo mal que hace la corrupción está asegurando la caída del gobierno en el 2023. “Estoy seguro de que el 2023 vendrá recargado, como nunca antes, del espíritu de renovación, del alma esperanzadora y del cuerpo despierto, de todos los buenos paraguayos, que no soportan una burla más de las autoridades de siempre”.