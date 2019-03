El político, analista y perio­dista sostuvo que está claro que Añetete no consolidó una estructura muy amplia y muy sólida, con un mando bastante vertical, sino que solamente fue un grupo que rejuntó cier­tas fuerzas para enfrentar a Honor Colorado. “Se junta­ron en un primer momento todos los que fueron exclui­dos de Honor Colorado y en un segundo momento los que no tenían espacios en esos luga­res, entonces, tiene una base bastante heterogénea que lo que les unía no era un pro­grama político sino que era juntar fuerzas para enfren­tarle a Cartes”, dijo Soares.

Agregó que “no importaba cual era el programa político, entonces esa característica de inicio hasta el día de hoy marca su dinámica, en el sentido de que ganaron el gobierno y al día siguiente de ganar el gobierno no tenían un plan de gobierno”. Soares señaló que el “compromiso” que mantiene el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, con sus colaboradores, está empe­zando a pasar la factura dentro de su agrupación política. “Lo que se hizo fue repartir parce­las de ese gobierno como feu­dos a diferentes caudillos. Eso hoy se nota que ya empieza a crujir, a hacer ruido, porque los enfrentamientos entre los caudillos empiezan cada vez más a elevarse de tono”, indicó.

SEÑAL DE DESCONTROL

Por otra parte, indicó que uno de los más claros ejemplos del descontrol que están gene­rando en el gobierno, por las internas del movimiento, fue el enfrentamiento entre el pre­sidente del Congreso, Silvio Ovelar, y el ministro de Edu­cación y Ciencias, Eduardo Petta. “Muestra que el propio Mario Abdo Benítez no tiene tampoco claridad, porque en la campaña electoral él decía, vamos a coloradizar la función pública, y ahora Petta contaba que el propio Mario Abdo le decía que no se iba a gobernar con los colorados sino con los mejores”, criticó.

Por otra parte, también se refi­rió a las actuaciones del pre­sidente de la República en los 6 meses de gestión y señaló que hasta el momento solo se movió por caprichos. “Nunca fue un líder, a él le pusieron ahí porque era el menos peor entre todos”, cuestionó.

SOARES EN GEN, CON NUEVAS PROPUESTAS

Camilo Soares pasará a integrar el equipo de periodistas del canal GEN, con nuevas propuestas a través de dos programas, uno que será emitido de manera diaria y otro de manera semanal. Indicó que el proyecto tratará de problemáticas sociales y políticos desde un ángulo diferente.

“El de frecuencia diaria va a referirse a la realidad nacional, serán programas cortos, intensos, nada que ver con los programas tradicionales”, explicó el comunicador. Mientras tanto, el programa de frecuencia semanal traerá pro­puestas de las problemáticas sociales y temas importantes para la sociedad.

“Eso irá mucho más allá del tema político, por ejem­plo, el problema de los jóvenes que crecen sin sus padres porque sus padres tuvieron que migrar a otros países en busca de tra­bajo”, señaló. Ambos programas serán lanzados en un mes.