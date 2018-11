Tras anunciar ante el plenario del cartismo que iba a renunciar, Sandra McLeod de Zacarías oficializó su salida de la comuna esteña. En el escrito menciona que prefiere evitar incidentes y que vio la mejor solución a la situación, ante los roces que se generan entre los ciudadanos a favor y en contra de su administración. No obstante, aclara que de aprobarse la intervención, tendrá la potestad de retirar o no su dimisión.

Consultado al respecto, el ministro Juan Ernesto Villamayor indicó que si la investigada no se encuentra en el cargo, no tiene sentido la intervención, porque de todos modos, al fin de la jornada, la Cámara de Diputados no podría remover a alguien que no está en el puesto.

En charla con radio 1000 AM, Villamayor sostuvo que una vez que McLeod se aleje del cargo, queda en manos de la Contraloría la función de precautelar los intereses patrimoniales de la institución.

“El objeto de la intervención, presentada la renuncia del intendente o del gobernador, a mí criterio se encuentra agotado, es un capítulo que hay que cerrar, dar vuelta la página, pacificar este tema, vamos para adelante, y que cada uno asuma, como reclamó el señor presidente de la República, su responsabilidad personal frente a estos actos”, apuntó.