Dirigentes de Itapúa y de otros departamentos no se sienten conformes en filas de Añetete y tienen en la mira a Honor Colorado, según el diputado Walter Harms.

Gran parte de la dirigencia de Añetete hoy se acerca a Honor Colorado por no encontrar respuesta ni cumplimiento a las promesas, ni el apoyo necesario.

Así lo entiende el diputado Walter Harms, quien mencionó que existen varios ejemplos en Itapúa, donde dirigentes no sienten el apoyo de de su movimiento.

Consultado sobre el caso del diputado Ulises Quintana, de Alto Paraná, Harms consideró que habría que preguntarle al mismo legislador por qué busca acercarse a Honor Colorado.

“Hay muchos que no están conformes ni contentos en Añetete, o me mienten a mí o esa es la realidad”, expresó Harms en contacto con Universo 970 AM.

En tal sentido refirió que la ANR debe ser un partido de convivencia y de tolerancia, y que quien pretenda cercenar o excluir a alguien no tendrá éxito.