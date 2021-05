La Radio 1000 AM expuso este martes una serie de audios en los cuales se escucha al diputado liberal, Carlos Portillo, aparentemente haciendo uso indebido de sus influencias como parlamentario, al negociar nombramientos en la Cámara Baja y también aparentemente armar ternas para cargos.

En el primer audio se escucha al legislador explicando el negociado de nombramientos. En ese sentido cuenta que supuestamente Pedro Alliana, titular de Diputados, concede todos los nombramientos a los integrantes de su bancada de Honor Colorado, y que uno de estos políticos le pidió dinero a cambio de concederle un cupo.

En el segundo se oye al diputado Portillo consultar sobre una causa judicial. “Necesito los datos, tengo que saber la carátula del expediente. De este expediente, ¿quién es su Juez?”, pregunta a otra persona.

ASÍ NEGOCIAN NOMBRAMIENTOS EN DIPUTADOS#AudiosPortillo |“Necesito los datos, tengo que saber la carátula del expediente, este expediente quién es su juez?”- Dip. Carlos Portillo #1000am pic.twitter.com/xg6EZgenBt — Radio 1000 AM (@1000_am) May 11, 2021

En un tercer audio, Portillo habla de encuestas y pregunta cómo hacer para revertir los resultados. “¿Cuántos votos se consiguen por G. 1.600.000?”, pregunta. Según la radio 1000 AM, el político liberal presuntamente estaría buscando posicionar candidatura de su hermana María Portillo como candidata a Intendente de Ciudad del Este.

ASÍ NEGOCIAN NOMBRAMIENTOS EN DIPUTADOS#AudiosPortillo |¿Cuántos votos se consiguen por G. 1.600.000? #1000am pic.twitter.com/9BO5sztH1o — Radio 1000 AM (@1000_am) May 11, 2021

En otro audio, se oye al congresista presuntamente armando una terna para la Defensoría del Pueblo. “Yo ya conversé con unas cuantas personas y no hay presión de diputados por acá. (…) ¿Vos no hablaste con Lorena Segovia?”, refiere.

Durante esta conversación inclusive asegura que conversó con ministros de la Corte Suprema de Justicia. “Hablé con Ramírez, hablé con Luis María, hablé con Carolina (...), yo ya hice todito de mi parte, imprimí lo que me envió Diesel”, indica.

ASÍ NEGOCIAN NOMBRAMIENTOS EN DIPUTADOS#AudiosPortillo |“Hablé con Ramírez, hablé con Luis María, hablé con Carolina (...), yo ya hice todito de mi parte, imprimí lo que me envió Diesel” - Diputado Carlos Portillo. #1000am pic.twitter.com/f1axHsJouQ — Radio 1000 AM (@1000_am) May 11, 2021

AMERITA PÉRDIDA DE INVESTIDURA

El diputado cartista Basilio “Bachi” Núñez, consultado sobre si amerita impulsar la pérdida de investidura de Carlos Portillo, dijo a la citada emisora que “es causal para tratar en principio en bancada”. “No podemos dejar de no tratar estos audios. Es una situación delicada, grave”, agregó.

Indicó que Portillo debe tener pruebas para acusar a la bancada cartista y que es fácil corroborar si hubo nuevos nombramientos, solo basta pidiendo informes. “Soy partidario de que cuando un colega no dice con sustento, debe asumir lo que ha dicho. Tenemos que ser responsables”, arremetió.

A su vez Alliana sostuvo que discutirán en bancada los dichos de Portillo, a quien pidió mayor responsabilidad al indicarlo. “Soy audios muy fuertes y comprometedores. Pueden pedir informes acá sobre los nombramientos”, instó sobre su gestión.

Por su parte el diputado Édgar Acosta (PLRA) indicó que no corresponde actuar como aparentemente lo viene haciendo su colega liberal. “Independientemente a lo que esté mencionando Portillo, no corresponde, no debería ser ese el comportamiento. Necesitamos jueces, fiscales independientes. Tal vez parezca un romanticismo, pero si empezamos a normalizar esto (el uso indebido de influencias), ahí sí va a estar mal”, agregó.

OTROS AUDIOS DE PORTILLO

Hay que recordar que estos no son los primeros audios de Carlos Portillo que salen a luz. La contadora Auda Fleitas, quien había denunciado por un hecho similar al citado legislador, argumentó a radio 1000 AM que el nuevo caso que involucra al congresista refleja el mismo esquema que ella había denunciado en su oportunidad.

“El proceso es el mismo, el ofrecimiento es el mismo, todo el proceso es el mismo, amigo de fiscales, amigo de jueces, amigo de ministros de la Corte, y él sigue impune, acá el proceso totalmente parado, nunca avanza, seguimos en lo mismo”, expresó.

Por este caso, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia admitió hace unas semanas la impugnación en el caso de presunto tráfico de influencias en el cual está investigado el diputado Carlos Portillo y designó a una jueza para atender la causa.

Según los antecedentes, el diputado Carlos Portillo habría pedido USD 3.000 a la contadora, para supuestamente conseguirle una resolución beneficiosa en la Cámara de Apelaciones de Ciudad del Este, en una investigación que la profesional enfrentaba en el fuero penal.