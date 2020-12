El expresidente de la República y líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes, instó a la unidad en la Asociación Nacional Republicana (ANR) con miras a las elecciones municipales del 2021, las cuales servirán, según sus declaraciones, como un ejercicio para los comicios presidenciales. Aseguró que se mantiene firme al servicio del partido como un soldado y que respaldará a todos los aspirantes a cargos municipales.

“Yo le quiero pedir que revisemos, que analicemos. Año tras año al Partido Colorado le echó el Partido Colorado y no los opositores. Yo apelo a que pongan todo de ustedes, que esté la familia unida y que sepamos ceder donde tengamos que ceder, pero que recuperemos las intendencias es el ejercicio para el 2023″, sostuvo.

Agregó que varios dirigentes del movimiento Honor Colorado continúan siendo perseguidos, pero abogó por la posibilidad de corregir los errores. Recordó a la vez los comicios del 2010, alegando que pese a estar la ANR en la llanura, logró una amplia victoria frente a la oposición, publica La Nación.

“Yo tuve la experiencia de las elecciones municipales del 2010, ganamos 154 distritos y estábamos en la llanura. Siempre vamos a tener la posibilidad de acceder al poder, corregir errores, dolores, sacados de puestos de trabajo, mucha humillación nosotros recibimos todos los días”, sentenció.

“Yo me pongo a disposición, ustedes ya me hicieron presidente de la República”

Estas declaraciones las hizo durante su participación del festejo de cumpleaños del dirigente colorado Elidio Figueredo, en la ciudad de Arroyos y Esteros. Cartes aseguró que su apoyo a los precandidatos a los municipios se tendrá solo con base en la unidad.

“Yo me pongo a disposición, ustedes ya me hicieron presidente de la República, ahora me pongo al servicio del Partido Colorado y les voy a ayudar a todos los que se quieren ayudar y los que se quieren pelear no tengo nada para hacer, no tengo motivación, pongan de su parte, trabajen para estar unidos y tendrán a este soldado firme a su lado”, dijo.