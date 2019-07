“Yo no estoy en contra de la reelección. Se puede instalar como herramienta para dar continuidad política a proyectos, por supuesto, sin abusar, no más de dos periodos o tres periodos más cortos”, dijo a la emisora 730 AM Cardinal la flamante ministra de la Corte.

Sus declaraciones desataron la polémica en redes sociales teniendo en cuenta que fue la elegida por el presidente Mario Abdo Benitez, autopromocionado como un “férreo defensor” de la no reelección,

Llanes indicó que la continuidad de los proyectos de interés nacional que se originan en un periodo de gobierno, sostienen el razonamiento a favor de la reelección.

Otro de los aspectos resaltados por Llanes, es el referente a la necesidad de que los jueces recuperen el poder que le otorga la Constitución y las leyes, de manera a implantar justicia.

“Se tienen que reinstalar los espacios donde el juez ejerce plenamente el poder que le dio la ley”, respondió la misma, remarcando que una justicia correctamente aplicada, determinará el respeto que necesitan los jueces.

Cuando le preguntaron sobre los altos niveles de corrupción que rebasan a las instituciones del Estado, Llanes dijo que existe la manera para revertir eso, pero para ello será menester que los que aplican la ley, sean a la vez honestos y competentes.

“La voluntad política para aplicarlos correctamente es fundamental. No es un problema de leyes o recursos, sino un problema de operadores y mala aplicación”, significó.