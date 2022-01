El liberal Martín Burt no descarta postularse a la Presidencia de la República para las generales del 2023 y cuenta que mucha gente se lo pide, sin embargo, aclara de momento no está involucrado en política partidaria.

“Mucha gente me dice que me presente a la Presidencia de la República porque necesitamos programas que resuelvan los problemas, no que los perpetúen, yo estoy listo para dar el siguiente paso, pero ahora no estoy involucrado en política partidaria”, respondió el exintendente de Asunción, Martín Burt.

Indicó que de momento se enfoca impulsar políticas públicas que terminen con la pobreza y con la deserción escolar, pues según los datos que maneja, de un millón de niños que empiezan el primer grado, unos 600.000 no lo concluyen.

Para Martín Burt, antes de hablar de una concertación, se deben definir al menos cinco o 10 puntos prioritarios en los que se trabajará y no simplemente concretar una alianza sin antes tener una hoja de ruta.

En cuanto a la propiedad privada, Burt indicó que no se pondrá de acuerdo con los grupos que están favor de las invasiones, sin embargo, sí propondrá la creación de escuelas agrícolas y como ejemplo mencionó que el Estado enseña cómo plantar tomates, pero no ayuda al productor a colocarlo en el supermercado.

Respecto a sus posibilidades de ganar en caso de que prospere su candidatura, recordó que en su momento ganó mediante una alianza con el Partido Encuentro Nacional y que se siente bien en la posición en la que está.