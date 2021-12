Para el senador Antonio Barrios, Santiago Peña (Honor Colorado) es el único candidato colorado con posibilidades de ganar a la oposición unida, mientras que la figura del vicepresidente Hugo Velázquez (Colorado Añetete) no prende y posee amplio rechazo.

El senador cartista Antonio Barrios destacó en entrevista con la radio 650 AM el paso de los integrantes de Colorado Añetete a Honor Colorado. "Creo que hay un objetivo único, que el Partido Colorado siga ocupando espacios en el Gobierno y gane las presidenciales del 2023. Evidentemente esa es la línea que ven los compañeros”, agregó.

“Santiago Peña marca la tendencia y es el único que tiene chance de ganar a la oposición unida, de lo contrario no hay caso porque el otro candidato no prende, según las mediciones que hacemos constantemente“, resaltó. “Peña no tiene rechazo, mientras que el otro candidato sí tiene rechazo importante”, agregó.

El legislador colorado sostuvo que en breve se prevé más incorporaciones al equipo, sin siquiera haber empezado la campaña política con miras al 2023, mientras Hugo Velázquez realiza una campaña intensa desde hace dos meses.

“Bienvenidos todos los que quieran agruparse. El objetivo es bien claro y estamos en esa línea. Vamos a seguir trabajando con mucha tranquilidad. Creemos que tenemos el mejor candidato”, invitó Barrios.

Por último resaltó que el expresidente Horacio Cartes confirmó que pujará por la Junta de Gobierno de la ANR. “Es innegable la popularidad y el arrastre que tiene, es un líder muy fuerte dentro del Partido Colorado, marca un hito en la política paraguaya, nunca vi un expresidente tan querido y tan aceptado”, dijo al reconocer que la candidatura de HC sumará en positivo a la chapa presidencial Peña-Alliana.

El lunes se oficializó la incorporación de “Calé” Galaverna y otros referentes colorados al movimiento del expresidente de la República, como los gobernadores de Juan Carlos Vera (Guairá), Carlos Giménez (San Pedro) y César Ramírez (Canindeyú), aunque este último ya lo había hecho en octubre pasado.

Así también, se confirmó la inclusión de los senadores Martín Arévalo y Silvio “Beto” Ovelar, además del diputado Nano Galaverna, dentro del equipo político de Honor Colorado.