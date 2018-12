En conversación telefónica con la 970 AM, el letrado mencionó que el exmandatario posee un buen equipo jurídico, por lo que en el transcurso del día estará distribuyendo los roles para evaluar la convocatoria de la Comisión Bicameral del Congreso.

“Tenemos dos senadores que no fueron electos. Son personas que no deben estar ahí porque no tuvieron los votos necesarios para ser proclamadas. Por un tilingerismo político y actitud antijurídica de Fernando Lugo, Rodolfo Friedmann y Mirta Gusinky asumieron. Ambos son ilegítimos. Estamos ante un grave caso de un Congreso no solamente dividido políticamente, sino ilegítimamente compuesto. No tiene autoridad jurídica ni moral para llamar a nadie“, espetó.

Justamente Friedmann es el presidente de la comisión que investiga la actuación del Estado en torno al caso de Darío Messer, empresario que está prófugo de la justicia.

Al parecer de Sosa Bareiro, el colorado guaireño debería tener más cuidado con sus opiniones y cómo maneja la situación, porque el día de mañana va a tener que responder ante la justicia todas sus acciones. Esgrimió que Friedmann se aprovecha de una coyuntura política ocasional que le da cierta relevancia, pero recalcó que “la justicia va a llegar tarde o temprano“.

Respecto a la facultad de los legisladores para ordenar la detención de Cartes si no asiste, el abogado mencionó que no se puede pretender que una comisión compuesta ilegítimamente asuma funciones que le corresponden a la justicia ordinaria, que es la que posee la última palabra.

“Nadie está para imponer a nadie y mucho menos a través de la fuerza, como prepotentemente quisieron dar a entender. Me parece un disparate. Es una noticia de contenido político, antes que jurídico, porque todos sabemos que la justicia tiene sus formas de operar”, argumentó.









COMISIÓN EVALUARÁ QUÉ HARÁ

A su vez, Rodolfo Friedmann indicó a radio Monumental que esta convocatoria se debe a raíz de que Raquel Cuevas, extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes, mencionó a Cartes en un informe de Messer, sin embargo, el político aseguró que aún no cuentan con dicho escrito.

Consultado sobre qué pasará si el expresidente no se presenta ante ellos, no quiso adelantar cuál será la sanción y aseguró que si pasa esa situación, verá con sus asesores jurídicos las medidas a tomar.