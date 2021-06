El candidato liberal a la Intendencia de Asunción, Eduardo Nakayama, dijo a la 730 AM que no recibió la nota de Patria Querida para concretar una alianza en la oposición con miras a las elecciones municipales. El postulante por Patria Querida, el diputado Sebastián García, propuso implementar la urna delivery para elegir a la figura que pujará contra el colorado Oscar “Nenecho” Rodríguez.

“Lo que hizo ayer me sorprendió ingratamente. Minutos antes de hacer su conferencia me llama a preguntar si ya recibí la nota que envió al partido pero le dije que no sabía nada de eso”, dijo y lamentó que PQ quiera imponer una idea sin consultar con toda la oposición. “No me parece la forma, se debía convocar una mesa de diálogo. Lo correcto hubiera sido que me llame o me envíe un mensaje por WhatsApp para comentarme su propuesta”, agregó.

Además de pretender hacer una elección vía urna delivery sin consultar previamente a los demás partidos políticos de oposición, la iniciativa ya está fuera de los plazos electorales, de acuerdo con Nakayama.

“Yo veo más pirotecnia que otra cosa. Así no se construye una alianza. Me sorprende ingratamente la postura porque no es la manera. Me parece que es un acto de mala fe, que no condice con la intención real de llegar unidos”, ahondó en entrevista con radio 1000 AM.

Al referirse como “acto de mala fe” a la propuesta de Patria Querida Nakayama mencionó que no tiene sentido realizar urnas delivery el 30 de agosto si el 30 de julio ya vence el plazo para definir las candidaturas.