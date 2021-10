La precandidatura de Hugo Velázquez a las presidenciales del 2023, se muestra en apariencia sostenida por una parte de Colorado Añetete y allegados Mario Abdo Benítez, entre ellos, ministros, senadores y gobernadores.

Sin embargo, varios pilares del mismo movimiento ya manifestaron su rechazo, entre ellos, Juan Carlos Galaverna, Silvio Ovelar e indirectamente Martín Arévalo, quien hasta ahora no definió a quién apoyará, pero ya vaticinó corta vida a dicha candidatura.

“Hay que ver hasta cuándo va esa candidatura, si depende de Marito nomás, así como a mí me traicionó y me pidió que me candidate y después hizo otra cosa, después seguramente le va a traicionar a Hugo Velázquez, me hizo a mí, por qué no le puede hacer a él también”, opinó Arévalo en comunicación con radio Uno.

Indicó que de momento no definirá a quién respaldará en las presidenciales e insistió en que la candidatura de Velázquez corre serio peligro de ser desechada.

Respecto a otras posibles figuras hacia las que se inclinaría Abdo, indicó por ahora desconoce quién aparece entre las posibilidades, ya que si bien Arnoldo Wiens era una de las opciones, el globo terminó desinflándose con el escándalo de la pasarela de Ñandutí.