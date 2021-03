El pedido de desafiliación sea por renuncia o por registro sin consentimiento, debe solicitarse vía nota directamente al partido político. El TSJE cree que no hay un beneficio económico para los partidos más allá de los números de quién tiene más adeptos.

Si una persona encuentra su nombre afiliado a la ANR, al PLRA u otra nucleación, debe presentar una solicitud de desafiliación exponiendo que no dio su consentimiento para el registro.

Si alguien estuviera legítimamente afiliado, pero deseara renunciar a esa condición, también deberá enviar una nota aclarando que se trata de una dimisión, según explicó Carlos María Ljubetic director de la Unidad de Procesos Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

“La afiliación no les favorece en absoluto, simplemente es para decir como Cerro y Olimpia quién tiene más hinchada, porque no tiene ningún beneficio económico, al contrario es un costo para la organización”, dijo Ljubetic en entrevista con la 730 AM.

En cuanto a los subsidios que provee el TSJE a los partidos políticos, aclaró que el monto se entrega de acuerdo con la cantidad de votos y no según el número de afiliados, por lo tanto, en este sentido tampoco representaría una ventaja.

DOBLE AFILIACIÓN

Respecto a los ciudadanos que tienen doble afiliación, Ljubetic dijo que el problema se puede solucionar de manera sencilla en tres a cuatro meses

Su propuesta es publicar en la página web el listado de dobles afiliaciones, dar un plazo de tres meses para que los afectados decidan a cuál partido pertenecen o si no están vinculados a ninguno y en caso de que no respondan se los saca de ambos padrones.