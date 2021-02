Blanca Agüero, precandidata a la Intendencia de Lambaré, indicó al canal Gen que hoy en día la gente espera un nuevo liderazgo, dirigentes políticos jóvenes y sanos, pero que hace décadas se tiene a los mismos actores políticos en el municipio.

Dijo además que le extraña que siendo mujer, la senadora colorada Lilian Samaniego deje que su candidato Diego González, el actual intendente, se apadrine de Roberto Cárdenas, quien tiene varios juicios pendientes por diversas irregularidades durante su gestión en la Intendencia.

“Ella (Lilian) me conoce bien y estoy segura que jamás podrá avergonzarse de mí. Del vicepresidente no espero nada; él siempre defendió a Roberto Cárdenas. “Yo soy la voz de muchos que no tienen voz. A la gente de Hugo Velázquez en Lambaré quiero decirles que no me van a derrumbar. Para derribarme tienen que pasar por sobre Honor Colorado”, agregó.