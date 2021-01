El diputado Carlos Rejala se refirió al último informe de Transparencia Internacional que sigue situando a Paraguay entre los más corruptos de la región y dijo que “no lo sorprende porque el país está manejado por corruptos, entonces no se puede esperar otro resultado”.

“Nuevamente nos desayunamos un informe que frustra y enoja, principalmente para los que queremos un país mejor. Seguimos entre los más corruptos de la región y no podemos esperar menos de un gobierno que protege y premia a los corruptos y de una Justicia tan débil y prostituida al poder de la mafia y de la política. La pandemia sacó a la luz que la corrupción está hasta el tuétano en las autoridades y que las precariedades y el sufrimiento de la gente no les importa”, reflexionó Rejala.

El legislador citó varios ejemplos que nos retrotraen como país ante el mundo y nos dejan con una pésima imagen.

“Denunciamos el negociado de los insumos chinos con las licitaciones a empresas amigas y ¿qué pasó? Algunos sumariados y otros en su casa siguiendo el proceso. Se denunciaron negociados en licitaciones de varias instituciones públicas en plena pandemia y hasta ahora no hay resultados de la Justicia. Políticos mafiosos obtuvieron condenas irrisorias por evasión y lavado de dinero, y traidores de la patria son premiados con cargos importantes. Gastan dineral en una pasarela sobre facturada por una empresa amiga y no pasada nada. Se buscan hacer acuerdos bajo la mesa en nombre del país y los responsables siguen campantes en sus cargos. Entonces, si desde el presidente para abajo todo está podrido y no hay una señal de transparencia, ¿qué podemos esperar? Nada”, dijo.

Rejala dijo que este tipo de informes desnudan aún más la debilidad institucional en Paraguay y refuerzan la necesidad de un recambio total de las autoridades. “Necesitamos gente nueva, con nuevas e innovadoras ideas, con sed de justicia y cambio, necesitamos que nos involucremos en la política, por eso estoy haciendo una gira para reclutar paraguayos con ese pensamiento e iniciar el cambio”.