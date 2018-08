Galaverna manifestó que el titular del Congreso, Silvio Ovelar, fue claro en expresar que no convocará a ninguna sesión extraordinaria en caso de que no se tengan una mayoría (23 votos).

Señaló que en caso de juntarse los votos necesarios, Cartes deberá incorporarse en el lugar que hoy ocupa Rodolfo Friedman. “Ellos (Friedmann y Mirta Gusinky) están de manera especial, por no llamarlos con otra palabra. Ni uno ni otro fueron electos ni proclamados”, sostuvo en contacto con Radio Ñandutí.

Respecto a la posibilidad de que se junten los números para el juramento de Cartes, Galaverna dijo que "no es fácil de materializar. Es un tema muy maltratado más de una vez, no veo elementos sustantivos de variación de la situación”.

Finalmente refirió que el hecho de Cartes haya presentado de inmediato su nota de pedido de incorporación, confirma que el exmandatario está con deseo de continuar en la actividad política. “La última vez que hablé con él, me había dicho de que ya no tenía pretensión de continuar en la política. Pero, noto que no está retirado”, concluyó.