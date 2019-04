El incidente entre los senadores liberales Dionisio Amarilla y Enrique Salyn Buzarquis, se sumó a los también bochornosos hechos ocurridos semanas atrás en la propia Cámara.

En medio del debate sobre el reemplazante del senador sancionado Paraguayo Cubas, el liberal Enrique Salyn Buzarquis, manifestó que su colega Dionisio Amarilla lo viene insultando desde hace tiempo.

“Viene manejando mucha plata desde hace tiempo y a pesar de todo su dinero, salió tercero en la elección. No me perdona haberle ganado. A partir de ahí me empezó a insultar permanentemente”, manifestó Buzarquis en comunicación con la 970 AM.



“Lastimosamente se dio eso. Pero, importante también que alguien le cante las 40 a esta persona que anda hablando tanto y que no tiene la altura moral para acusar a nadie”, agregó el parlamentario.

Por el otro lado, el senador Dionisio Amarilla indicó que Buzarquis “reparte golpes cuando se le recuerda su pasado y su origen”.

Dijo además que la sanción a Paraguayo Cubas fue un “grave error” del Congreso, al no medir la temperatura de la calle. “El Parlamento hoy no tiene altura para sancionar a nadie”, precisó.

“Nosotros tenemos una línea política clara y lo defendemos siempre con respeto. Pero, si nos violentan, nos van a encontrar”, subrayó Amarilla.

“Lo que vaya a pasar de aquí en adelante, no sé. Pero, de ninguna manera vamos a permitir que la doble intención que tienen, signifique después la salida definitiva de Paraguayo Cubas”, recalcó Amarilla.

TEMAS IMPORTANTES, SIGUEN ESTANDO FUERA DE AGENDA

Ninguno de los dos senadores involucrados en el hecho de hoy, supo responder acerca de la línea del Senado en cuanto a los ‘grandes temas’ que deberán ser analizados en el futuro en el pleno y que son de interés nacional.

Algunos de ellos, como la reforma tributaria, reforma electoral y la judicial. Así como quizás, el más importante de los debates, la renegociación del Tratado de Itaipú.