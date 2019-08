El senador Antonio Barrios (Honor Colorado) dijo a radio Ñanduti que nota al presidente Mario Abdo Benítez “agobiado por los problemas” y percibe que “le cuesta conseguir hombres que asuman los cargos”.

Criticó la elección del mandatario en los ministerios de Obras Públicas, Educación y Agricultura, diciendo que “se equivocó desde un principio”, siendo que estas instituciones pueden dinamizar la economía.

“Estamos construyendo, no existe una unidad colorada o lo que se mal llama abrazo republicano. Queremos ver gestos de parte del Ejecutivo, como hombres probos en los cargos”, agregó.

No obstante, Barrios aseguró que Honor Colorado no le impondrá ningún nombre en las carteras de Estado y tampoco sus integrantes aceptarán los cargos.

Sobre el caso de su colega oficialista Rodolfo Friedmann, remarcó que Horacio Cartes no se manifestó ni a favor ni en contra respecto a esa banca. Sin embargo, alegó que si los senadores de Añetete consideran que el pedido de los legisladores cartistas no tiene peso alguno, entonces no hay nada que conversar juntos. “Nuestro pedido debe ser escuchado, es reclamar el derecho”, puntualizó.

El legislador indicó que seguirá criticando de manera sana, para ser una oposición objetiva y constructiva dentro del propio Gobierno.

La bancada cartista apunta contra Obras Públicas, Educación y Agricultura, y espera el gesto del mandatario Mario Abdo Benítez.