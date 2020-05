En conferencia de prensa, el ministro Julio Mazzoleni fue abordado tras las declaraciones del presidente Mario Abdo Benítez, quien le aseguró que era blanco de cuestionamientos de ciertos sectores porque creen que será candidato a la Presidencia al tener una alta aceptación popular.

Al respecto, el Secretario de Estado respondió: “Mi único horizonte es Salud, esa es mi tarea, mi misión misión y a eso me voy a circunscribir. Yo no hago política partidaria. Estoy aquí convencido de la tarea que tenemos adelante, estoy muy cómodo acá. Mi único compromiso es para Salud Pública”.

Por otra parte, sostuvo que en estos momentos sigue abierta la investigación en Salud Pública tras la fallida compra de los insumos médicos del clan Ferreira. La autoridad prometió que ningún funcionario será blindado y que de momento están sumariados seis tras la sugerencia hecha por la Contraloría General de la República.

En tanto que remarcó que rescindirán el contrato y no anularán, tal como pidieron las empresas proveedoras, de modo a poder ejecutar la póliza del seguro por el anticipo dado. "Más allá de las faltas administrativas identificadas por Contraloría y Contrataciones, en ambos informes no hay recomendación de anular el proceso porque este se llevó con la suficiente efectividad, que hace que no sea necesario una anulación", dijo. Imedic y Eurotec piden la anulación para que no sean sancionadas y puedan retirar sus productos.

Por último, Mazzoleni prometió ponerse a disposición del Congreso Nacional para rendir cuentas del uso de los 1600 millones de dólares tal como establece la ley de emergencia sanitaria, luego de que el Poder Legislativo invitara al Ejecutivo a explicar cómo hizo uso del dinero público. “Si deciden que el Ministerio de Salud vaya, iremos allí con mucho gusto”, puntualizó.