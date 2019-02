En charla con radio 1000 AM, el intendente de San Lorenzo mencionó que hizo mucho por la ciudad y que siempre trabajó “calladito” para poder dejar un buen legado. “Tengo la mala suerte que no se divulga”, acotó y añadió que se deben ver todas las obras realizadas.

No obstante, confesó que se arrepiente de haber entrado en la política, que está cansado que un grupo de personas le hagan barullo todos los días desde hace varios años, y reveló que su deseo es volver a ser dirigente de su querido club “Rayadito".

“Ya no me interesa la política, mejor estar calladito. (…) Yo era hombre del fútbol que pasó a la política. Estoy totalmente golpeado, explotado. Conmigo ya no hay caso”, refirió.

El político colorado dijo que la actividad electoral y el trabajo en la comuna lo han golpeado y mencionó que incluso se llegó a enfermar por el trajín. “En política uno tiene que tener corazón de hierro para que pueda aguantar”, sentenció.

Así también, durante su descargo, Ferrer aseguró que debe cuidar su reputación y debe pensar en sus hijos. Es por ello que prometió dejar la intendencia por la puerta grande.

NO TEME INTERVENCIÓN

Por otra parte, Ferrer señaló que no tiene información sobre el eventual tratamiento en la Junta Municipal de un pedido de intervención de su gestión.

Alegó que existe una movida para sacarlo del cargo fraguada por el exadministrador del municipio, Maximiliano Ferreira, y por el actual concejal colorado Felipe Nery Quiñónez.

Ferrer aseguró que tiene el apoyo de 10 de los 12 ediles, por lo que no cree que prospere el pedido de intervención.