El presidente de la ANR, el colorado cartista Pedro Alliana, indicó que no era el momento de impulsar un juicio político al Poder Ejecutivo, en medio de una pandemia y elecciones municipales. Señaló que en mano de la ciudadanía está el poder de seguir sosteniendo al Gobierno, porque si este fracasa nuevamente, ni el Partido Colorado lo podrá salvar.

“Si este gobierno no responde a las exigencias de la gente y si fracasa nuevamente, la ciudadanía no le perdonará y ni nosotros le vamos a poder salvar”, dijo ese jueves el diputado y presidente de los colorados, Pedro Alliana, en entrevista con la radio 650 AM.

El legislador del sector cartista refirió que consideraron que el mejor camino era no llevar adelante el juicio político. “Es cambiar 6 por media docena. No hay un solo integrante de Honor Colorado dentro del gabinete. Exigimos al gobierno que se vayan dando respuestas a la gente. Nosotros no le salvamos al gobierno para que todo siga igual, al contrario vamos a ser más oposición que la propia oposición”, comentó.

Resaltó que el movimiento HC no formó parte de ningún acto de corrupción de esta administración, por lo que también exige una respuesta rápida a la situación de la pandemia y la reactivación económica.

Por otra parte, condenó el ataque a Colorado Róga de parte de vándalos. “Lastimosamente fueron a atacar un lugar donde estaban albergados jóvenes del interior, algunos con discapacidad física”, agregó.

Alliana mencionó que los atacantes están identificados y que pertenecen a grupos políticos que apoyan el Foro de San Pablo y al venezolano Nicolás Maduro. “Estos son patoteros, algunos ya identificados. Los mismos que aplaudían el ataque al Panteón de los Héroes, los que incendiaron vehículos de gente que no tiene nada que ver con la ANR y que destruyeron comercios. Lo único que buscan es el caos”, remarcó.