​El presidente de la Asociación Nacional Republicana indicó a los medios de prensa que deben ponerse de acuerdo el sector cartista y Añeteté.

“A mí me interesaría ser presidente de la Cámara de Diputados, pero tiene que haber un consenso. Si no lo hay no me interesaría”, indicó.

Añadió que “si se da ello, a buena hora. Saben que en su momento fuimos transparentes y en su momento fuimos felicitados por la función pública”.

Destacó que “tenemos que ganarnos de nuevo la confianza de la ciudadanía” y consultado sobre Miguel Cuevas prefirió no emitir opinión. “Que cada uno saque sus conclusiones”, remarcó.

Alliana estuvo en la jornada de homenaje a las madres realizado en el Patio de Honor de la Asociación Nacional Republicana.