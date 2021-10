En entrevista con la 780 AM, el político comentó que fue apresurado el anuncio hecho días atrás en las filas de Honor Colorado, confirmando la chapa presidencial Santiago Peña - Pedro Alliana. Ya que a su parecer esto se dio como consecuencia del pedido de los senadores oficialistas a Mario Abdo Benítez para que puje por la presidencia de la Junta de Gobierno de la ANR.

Respecto a lo que pasa en Colorado Añetete, dijo que “Hugo Velázquez es un candidato independiente, autónomo, y el Presidente de la República y sus amigos acompañan la candidatura de Hugo Velázquez, tiene una amplia trayectoria política, una militancia dentro del partido. Quiero que se entienda bien, es un candidato autónomo, no es un candidato de… El presidente de la República y sus amigos (senadores, gobernadores, etc.) están acompañándolo. Todo el equipo oficialista está acompañando la candidatura de Hugo Velázquez”.

Sobre las expresiones de Calé Galaverna, quien no considera que Velázquez tenga una amplia aceptación para ser el presidencialista, argumentó que “Hugo Velázquez goza del afecto de la dirigencia, es un ser político por naturaleza, goza del afecto de toda la dirigencia de Colorado Añetete, va a ganar la candidatura a Santiago Peña”.

Al ser consultado si el presidente Mario Abdo se postularía o no a la titularidad de la ANR, señaló que este año todavía no lo va a decidir, pero tiene 20 años de elecciones y está habilitado para ser candidato. “Él no va a incumplir con su compromiso de la gente, solo que hay una coyuntura adicional, a qué colorado, o presidente, no le a gustar ser candidato de su partido”, dijo.

Enfatizó que Mario Abdo no está pegado por una silla, sino acompaña una causa que es la lucha contra el modelo cartista, que solo busca copar las instituciones, según consideró.

Finalmente dejó en claro que Concordia Colorada fue un acuerdo político en búsqueda de consenso interno, pero eso se acabó al terminar las elecciones. “En ese momento acompañé ese movimiento creado en el marco de la complejidad de un proceso electoral interno. Se acabó la Concordia con la Lista 1”, agregó.