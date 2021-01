Suspicacias, dudas y clandestinidad son algunas de las palabras más suaves que se escuchan al hablar del fallido acuerdo para negociar la deuda de Petropar con PDVSA, en donde Juan Ernesto Villamayor fue uno de los principales mediadores.

“Cuando hay desconfianza y está en peligro la paz del partido, hay que hacer renunciamiento, no buscar defender los intereses personales”, opinó el político José Alberto Alderete, referente de Concordia Colorada y en su momento cirujano de la Operación Cicatriz, durante una entrevista con el programa Tempranísimo por Gen.

Como ejemplo de lo que considera correcto recordó que cuando se desató un enorme conflicto también de carácter internacional, con la firma del acta de Itaipú que casi le costó el cargo al presidente de la República, el propio Alderete decidió dar un paso al costado “sin tener vela en el entierr”.

Sin embargo, lejos de renunciar, Villamayor tiró bombas a Concordia Colorada, alegando que los referentes de este movimiento, integrado por Añetete y Honor Colorado, son los que lo atacan pero por cuestiones personales y no por argumentos válidos hacia su gestión.

En tal sentido, Alderete aclaró que en Concordia se admite la disparidad de criterio y que no se pretende imponer formas de pensar, ni candidaturas, por lo que quienes están fuera del movimiento son solamente los que se autoexcluyeron.

Las críticas contra Villamayor no solamente provienen de la ANR, sino de varios partidos políticos, que de hecho solicitaron su interpelación. El pedido será estudiado esta mañana en sesión extra de la Cámara Baja.

Esta posibilidad no le preocupa a Villamayor, quien en primer lugar recuerda que el voto de censura que podría emitirse tras el interrogatorio y que implica una recomendación para removerlo del cargo, es una herramienta prácticamente decorativa ya que no tiene carácter vinculante y por lo tanto, Abdo no está obligado a hacer nada.