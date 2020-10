La legisladora suspendida Celeste Amarilla evaluará si acciona o no contra la sanción que le aplicaron por emitir su opinión y advierte que está amparada por el artículo 191 de la Constitución. Sostiene que sus colegas cierran el debate cuando se habla de lo que no les gusta.

Ningún miembro del Congreso puede ser acusado judicialmente por las opiniones que emita en el desempeño de sus funciones, señala la primera línea del artículo 191 de la Constitución Nacional, sobre las inmunidades parlamentarias.

“Yo emití mi opinión sentada en mi banca, ni siquiera fue en un cumpleaños o en el shopping fue en mi banca, televisada”, explicó la diputada Celeste Amarilla en entrevista con la 1080 AM.

Los impulsores de la sanción argumentaron el artículo 190, que estipula que cada Cámara redactará su reglamento. Por mayoría de dos tercios podrá amonestar o a percibir cualquiera de sus miembros, por inconducta en el ejercicio de sus funciones, y suspenderlo hasta sesenta días sin goce de dieta.

Sin embargo, la legisladora y todos los que votaron en contra no comprenden dónde se encuentra la inconducta. La liberal recordó que ni siquiera en casos como el de un diputado que llamó a un comisario para liberar a un narco o el de otro que se comunicó con juez para que emitiera una sentencia, no se consideró no se aplicó ninguna amonestación y hasta se les dio permiso para estar en prisión.

“No son tolerantes, cuando se empieza a hablar de cosas que no les gusta, ya piden cierre de debate, estamos en un grupo terriblemente intolerante”, lamentó Amarilla en especial alusión a Basilio Núñez.

A la diputada Celeste Amarilla no se le permitió ejercer el derecho a la defensa y hasta se sometió a votación si podía ejercer esta prerrogativa, algo que finalmente no prosperó. Ahora evaluará si decide accionar o no contra la suspensión.