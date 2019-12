En charla con la radio 650 AM, Sebastián Villarejo dijo que existe una elevada posibilidad de que presente su candidatura a la intendencia de Asunción, pero que no está decidida aún. “En Patria Querida estamos decididos a formar un equipo decidido, honesto y eficiente, que por sobre todas las cosas sepa qué hacer en Asunción, porque otros intendentes se preocuparon por ganar pero no sabían qué hacer desde el día que asumieron”, resaltó.

El legislador dijo estar contento porque las prematuras encuestas de posibles postulantes lo ubican muy bien, siendo que aún no lanzó su candidatura a la Intendencia capitalina.

Al preguntársele sobre si PQ llegó a tantear a la exministra Soledad Núñez para impulsar su figura como intendentable, respondió: “en lo personal, admiro y aprecio personalmente a Soledad, somos de la misma generación y creo que sería un lujo para la Intendencia de Asunción o que siga aportando en el sector público. Pero por sus declaraciones públicas, ella no ve lo electoral como parte de su camino en este momento y hay que respetar”.

VOTO ELECTRÓNICO

El diputado indicó, por otra parte, que observarán muy de cerca el proceso de implementación del voto electrónico para las elecciones municipales del próximo año. “Incluso si sale bien la implementación de las máquinas electrónicas, no dudo que van a inventar cosas para desmeritar su uso y matar el sistema. Hay algunos que quieren destruirlo para continuar con el tradicional, donde había robo electoral”, cuestionó.

DECISIÓN DE EE.UU. CONTRA POLÍTICOS PARAGUAYOS

En otro momento, fue consultado sobre la sanción del Gobierno de Estados Unidos contra el exsenador Óscar González Daher y el ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, quienes tienen prohibida la entrada a ese país tras ser considerados “significativamente corruptos”.

“El mensaje de EE.UU. creo que es muy claro, que la corrupción ya es un hecho transnacional, que ojalá sea bien comprendido por los actores políticos. La justicia debe actuar de manera correcta más allá de cualquier tipo de situación”, indicó sobre el punto.

Alegó que la decisión norteamericana se constituye en un respaldo a la justicia paraguaya para que esta se anime a perseguir a los políticos corruptos. Agregó que con la sentencia de los jueces se sabrá si las pruebas eran contundentes y saber la culpabilidad de los políticos procesados.

Así también, Villarejo calificó de mala la gestión del gobierno de Mario Abdo Benítez. “Lo que veo es una inercia en la administración de la burocracia estatal, salvo algunas honrosas excepciones de algunas secretarías. No hay una gran transformación para que se mejore la calidad de vida de la gente”, agregó.

INTERVENCIÓN A LAMBARÉ

Sobre la intervención al municipio lambareño, Villarejo indicó que los concejales denunciaron puntos muy fuertes, como el descuento a los funcionarios para el aporte de la caja de jubilación y para pagar prestamos de las caja. “La municipalidad descontó pero nunca pagó a la caja. Hubo funcionarios denunciados por no pagar sus créditos. Eso es algo muy grave porque el acuerdo no pasó por la Junta. Se hicieron pagos sin que la Junta aprueba”, resaltó.