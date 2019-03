La Junta Municipal de Ñemby aprobó por mayoría (un solo disidente) el balance de gestión de la administración del intendente Lucas Lanzoni, en su sesión ordinaria pasada.

El balance tuvo el respaldo de 11 de los 12 concejales que integran el Legislativo comunal, con la sola disidencia del colorado Jorge Ojeda, quien fue cuestionado por su correligionario el concejal Javier Osorio que lo acusó de “hacer figuretismo” y de “desinterés de lo que realmente sucede en la institución y la comunidad”

El lunes a primera hora salió el dictamen de Comisión aconsejando aprobar el balance, “no es que se aprobó a la milonga como Ojeda dice, se hizo todo el procedimiento normal que debe hacer una Comisión de Hacienda”, señaló Osorio.

“El (Ojeda)vino a hacer figuretismo, porque eso es lo que hizo; porque si realmente estaba interesado tiene que venir todos los días, él no aparece; los lunes viene 15 minutos antes de la sesión para participar; no acompaña las obras , se borra no hay interés de su parte de saber qué pasa en la institución”, acusó Osorio.

Para finalizar remató, “parecería que él (Ojeda) es una persona que tiene problemas sicológicos, porque hay momentos que está bien, y otros en que actúa descontrolado, o cuando hay medios cerca siempre sale y dice disparates sin argumento”.

Version del intendente Lanzoni.

El intendente Lucas Lanzoni, por su parte fustigó la posición de Ojeda, señalando que el balance estuvo mucho tiempo a consideración de los ediles, lo que quedó demostrado en el apoyo mayoritario.

“Las rendiciones se presentan cuatrimestralmente y la suma de todo el año es lo que se aprueba como balance. Ese informe fue derivado a la comisión de hacienda mucho tiempo antes para su estudio y aprobación por el legislativo municipal; y seria imposible que el concejal Ojeda no tenga conocimiento del mismo. En el portal lo tenemos actualizado y todos tienen acceso al mismo”, señaló.

“Esto demuestra el desinterés y la incoherencia de Ojeda, para denunciar algo con el cual el mismo se ahoga como en un vaso de agua”, agregó.